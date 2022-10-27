Политолог Светов: «Валдай - это площадка для философских вопросов»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 октября 2022, 17:02 Антон Николаев

Юрий Светов считает, что Владимир Путин в своей речи на «Валдае» уделит внимание социальным проблемам частичной мобилизации. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Учитывая ту площадку, где он выступает, я думаю, это будет определенное послание миру, что мы собираемся делать в ближайшее время и какие перспективы развития ситуации на Украине и вокруг нее. Полагаю, Владимир Путин площадку «Валдай» старался использовать всегда для философских размышлений. Учитывая то, что в прошлом году всплыла статья о русских и украинцах как братских народах, я считаю, что он все-таки на эту тему будет рассуждать. Сейчас социальные вопросы тесно связаны с тем, что происходит там: что с мобилизованными на Украине и другие социальные вопросы, связанные с частичной мобилизацией».

Напомним, что сегодня в 17:00 по мск состоится выступление президента РФ Владимира Путина на «Валдае». По словам пресс-секретаря главы государства, «выступление будут читать и перечитывать».