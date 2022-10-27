Военный эксперт Кнутов: «Одной дивизией пытаться взять Киев - это глупо»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 октября 2022, 16:18 Антон Николаев

Военный эксперт Юрий Кнутов сказал изданию «Аргументы недели», что пока Россия не будет вести наступательные действия на киевском направлении.

«Если бы со стороны Белоруссии была бы группировка не 9 тыс. человек, а 50 тыс., то можно было бы идти на Киев. По официальным данным, туда переброшено именно 9 тыс. человек. Одной дивизией пытаться взять Киев - это глупо. Это фантазии киевских властей с цель потребовать у запада оружие для обороны Киева».

Ранее в Генштабе Украины заявили о возможном наступлении со стороны Белоруссии.