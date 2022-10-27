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Аргументы Недели Политика 13+

Военный эксперт Кнутов: «Одной дивизией пытаться взять Киев - это глупо»

, 16:18

Военный эксперт Кнутов: «Одной дивизией пытаться взять Киев - это глупо»

Военный эксперт Юрий Кнутов сказал изданию «Аргументы недели», что пока Россия не будет вести наступательные действия на киевском направлении. 

«Если бы со стороны Белоруссии была бы группировка не 9 тыс. человек, а 50 тыс., то можно было бы идти на Киев. По официальным данным, туда переброшено именно 9 тыс. человек. Одной дивизией пытаться взять Киев - это глупо. Это фантазии киевских властей с цель потребовать у запада оружие для обороны Киева». 

Ранее в Генштабе Украины заявили о возможном наступлении со стороны Белоруссии.

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