Политолог Шипилин: «Россия должна вести переговоры только с США, а не с Украиной»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 октября 2022, 12:37 Антон Николаев

Павел Шипилин считает, что Москва должна вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, только с Вашингтоном, так как Украина - это марионеточное государство США. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Зеленский пойдет на переговоры в том случае, если ему разрешат США. Нужно понимать, что когда мы цитируем Зеленского, мы цитируем США. Другого варианта не существует, так как Украина - не суверенное государство. Желание России вести переговоры - это слова, а не желание. Это больше политика, чем реальность. В Кремле понимают, что вести переговоры с Зеленским нет смысла».

«Когда был Карибский кризис, у американцев не возникало потребности вести переговоры с Фиделем Кастро. Переговоры были только между СССР и США. Я считаю, что переговоры с Украиной абсолютно бесполезны. Нужно вести переговоры только с США по Украине».

Напомним, что президент Гвинеи-Бисау Эмбало передал Зеленскому послание Путина о готовности к переговорам.