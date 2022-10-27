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Аргументы Недели Политика 13+

Замглавы МИД России Сыромолотов заявил о безответственности Киева

, 11:01 Источник: РИА "Новости"

Замглавы МИД России Сыромолотов заявил о безответственности Киева
МИД РФ, Artem Sobolev/ globallookpress.com

Заместитель главы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что Киев действует безответственно, призывая признать РФ государством-спонсором терроризма и вынося в профильные структуры антироссийскую риторику.

Олег Сыромолотов напомнил, что определение "государство – спонсор терроризма" впервые выдумали американцы для того, чтобы клеймить неугодные Вашингтону страны.

Дипломат обратил внимание на то, что в законодательстве Российской Федерации не предусмотрено таких псевдоправовых институтов, более того, страна не планирует вводить их, копируя наработки Запада.

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