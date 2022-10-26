Военный эксперт Дандыкин: «Безопасная зона вокруг Запорожской АЭС невозможна»

Аргументы Недели → Политика 13+

26 октября 2022, 17:27 Антон Николаев

Василий Дандыкин с уверенностью сказал, что российские войска не оставят ЗАЭС. Таким мнение он поделился с изданием «Аргументы недели».

«Создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС - нереально. Я думаю, что МАГАТЭ и Украина скажет нашим войскам отойти, покинуть территорию ЗАЭС и только тогда будет зона безопасности. Иного варианта они не знают. Представители МАГАТЭ уже были на станции. Они не сказали, кто стреляет. Они и сейчас там остаются. У Украины сейчас главные задачи - захват Энергодара и ЗАЭС. ВСУ постоянно проводят эти попытки, но у них ничего не получается».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намерен завтра обсудить на Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.