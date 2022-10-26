Военный эксперт Подберезкин: «Сейчас наступательные действия ВСУ ослабевают»

Аргументы Недели → Политика 13+

26 октября 2022, 16:56 Антон Николаев

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин полагает, что основные силы ВСУ сейчас брошены на запорожское направление. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«На промзонах Запорожья будет оказано основное сопротивление. Те мероприятия по эвакуации, а также по подготовке первой, второй и третьей линий обороны, говорят о том, что там будет оказано плотное сопротивление, так как туда подтянуты наши резервы. Надо понимать, что ВСУ в сторону Запорожья гонит все свои резервы и наемников. Вероятнее всего, что после пробных действий батальонов, ВСУ могут пойти развернутыми силами двух-трех бригад. Наступательные действия ВСУ на всех направлениях сейчас ослабевают, так как снимаются войска с харьковского направления и перебрасываются на запорожское».

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ создают укрепрайоны в промзонах Запорожья и завозят наемников.