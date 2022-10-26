Политолог Кошкин: «Байден увлечен тем, чтобы добить РФ на территории Украины»

Аргументы Недели → Политика 13+

26 октября 2022, 14:33 Антон Николаев

Андрей Кошкин считает, что у некоторой части американского общества есть запрос на прекращение финансирования США Украины. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Действия конгрессменов - это запрос определенной части американского общества на отношение к Украине. Есть часть не только бизнесменов, но и других людей, которые понимают, что складывается не очень хорошая экономическая ситуация в США. Они видят выход в том, чтобы прекратить финансировать колоссальные средства в Украину, и направить их на проблемы, которые охватывают США. Политиков, аналитиков и бизнесменов давят те, кто находится у власти. Команда Джо Байдена увлечена тем, чтобы добить РФ на территории Украины. Я вижу здесь личную заинтересованность Байдена, об этом неоднократно намекал его сын. В этой ситуации идет внутренняя борьба в связи с выборами в Конгресс. Если бы бизнесмены не отозвали письмо с призывом к диалогу с Россией, то это было бы ущербно для авторитета нынешнего руководства Белого дома».

Ранее конгрессмены США отозвали письмо в Белый дом с предложениями по урегулированию на Украине.