Посол Антонов заявил, что Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине

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25 октября 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

Посол РФ в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA, globallookpress.com

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил вечером во вторник, 25 октября, что Москва не собиралась и не планирует применять ядерное оружие на Украине.

Анатолий Антонов в беседе с журналистами обратил внимание на то, что ни один из руководителей России и военного ведомства страны нигде и никогда не упоминал о возможности прибегнуть к оружию массового уничтожения.

Напомним, ранее сегодня Папа Римский Франциск в рамках выступления на международном форуме "Призыв к миру. Диалог религий и культур" выразил глубокую озабоченность в связи с опасностью применения в мире ядерного оружия.

Понтифик призвал правителей разных стран сделать все, что в их силах, чтобы спасти мир.