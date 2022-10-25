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Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал ЕС ввести девятый пакет антироссийских санкций

, 20:49

Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал ЕС ввести девятый пакет антироссийских санкций
Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во вторник, 25 октября, призвал Евросоюз ввести девятый пакет антироссийских санкций. Об этом заявили в эстонском внешнеполитическом ведомстве.

Урмас Рейнсалу ранее сегодня встретился с находящейся с визитом в Таллине министром иностранных дел Франции Катрин Колонна.

В рамках переговоров глава МИД Эстонии отметил, что в Европейском союзе важно продвинуться с новым пакетом санкций против России, а также распространить рестрикции на белорусский режим и ввести потолок цен на нефть.

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