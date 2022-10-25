Конгрессмены-демократы отозвали письмо Байдену с призывом к проведению переговоров с РФ

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25 октября 2022, 20:37 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Rod Lamkey - CNP / globallookpress.com

Конгрессмены-демократы отозвали письмо американскому лидеру Джо Байдену с призывом к проведению переговоров с РФ для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявила инициатор обращения Прамила Джайпал.

Подчеркивается, что письмо представителей либерального крыла правящей партии создавалось и подписывалось несколько месяцев назад, однако лишь в минувший понедельник было предано огласке без дополнительных согласований, вследствие чего появились ложные мнения о том, что часть демократов выступают против оказания масштабной помощи украинской стороне.

Прамила Джайпал отметила, что каждый конфликт завершается дипломатией. По мнению конгрессмена, этот тоже так закончится после "победы Украины".