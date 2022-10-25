Политолог Батюк: «Украина должна сама себя защищать»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 октября 2022, 17:02 Антон Николаев

Владимир Батюк считает, что если Дональда Трампа изберут президентом США, то Украине нужно будет решать свои проблемы самостоятельно, полагаясь исключительно на свои силы. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Если Трампа переизберут в 2024 году, то, конечно, он будет влиять на отношения с Украиной. Он может оказать очень серьезное влияние на изменение той политики, которую сейчас проводят США. Я думаю, что Трамп в отношении Украины следовал бы тому же курсу, которого он придерживался по отношению к другим американским партнерам и союзникам: они должны больше заботиться о себе и меньше полагаться на США. У Америки и так целый комплекс социальных и экономических проблем, поэтому денег на всех не хватит. Именно такой политики он придерживается по НАТО, видимо, такую стратегию Трамп выберет и для Киева. Украина должна сама защищать себя».

Ранее американский политолог Роберт Фарли утверждал, что возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в политику может серьезно повлиять на нынешний американский курс по поддержке Украины.