Военный эксперт Коновалов назвал «древними» средства ПВО, которые США планируют передать Украине

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25 октября 2022, 15:36

флаг США, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Военный эксперт Иван Коновалов в рамках беседы с журналистами во вторник, 25 октября, оценил возможности американского комплекса противовоздушной обороны, который Вашингтон планирует передать Киеву.

Согласно данным журналистов, США рассматривают отправку украинской стороне зенитно-ракетного комплекса HAWK в целях борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Речь идет о системах ПВО, которые десятки лет пылились на складах.

Иван Коновалов в разговоре с РИА ФАН выразил мнение, что перед американскими властями стоит задача списать и отработать эти ракеты. Военный эксперт предположил, что потраченные на поставку средства останутся в военном бюджете Штатов, который предусмотрен на Украину, а впоследствии эти деньги будут "определенным образом аккумулированы".

Коновалов также считает, что комплексы ПВО, которые будут переданы Украине, принципиально не изменят ситуацию, поскольку для их корректной работы необходимо создать эшелонированную систему обороны, а у ВСУ и у западных кураторов на это нет ни времени, ни средств.