Политолог Брутер: «При Сунаке Британия не выйдет из кризиса»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 октября 2022, 14:53 Антон Николаев

Владимир Брутер считает, что в Британии ситуация продолжит развиваться при Сунаке негативным образом. Вместе с тем, эксперт предположил, что приход к власти Сунака может положительно сказаться на рейтинге консерваторов. Об этом Брутер сказал изданию «Аргументы недели».



«Британия из кризиса не выйдет, развиваться ситуация будет очень сложно, рейтинг нового премьер-министра Риши Сунака очень низкий, доверия к нему нет - достаточно посмотреть британские газеты. Что касается ситуации в целом, то от Сунака можно ожидать большей нормальности, чем от предыдущих премьер-министров. Это, возможно, будет для консерваторов очень хорошо, так как это позволит стабилизировать их рейтинг. Если бы выборы состоялись сейчас, чего консерваторы будут всячески избегать, то это было бы политической катастрофой».

По мнению Владимира Брутера, отношения Великобритании и России также останутся напряженными.

«Отношения с Россией при Сунаке останутся сложными и не изменятся. На самом деле, у России могут измениться отношения с очень небольшим количеством государств, входящих в коллективный Запад, в ситуации, когда Россия сможет им предложить альтернативную повестку, а не ту, которая есть сейчас».

Ранее Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III.