Политолог Калачев: «Кадыров чувствует ослабление позиций Шойгу»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 октября 2022, 12:56 Антон Николаев

Константин Калачев полагает, что позиция, которую занял Рамзан Кадыров в ходе спецоперации на Украине, близка Владимиру Путину. Об этом эксперт сказал изданию «Аргументы недели».

«Рамзан Кадыров не просто глава субъекта федерации, он человек, который обеспечил мир в Чечне после войны. Более того, Кадыров пользуется доверием Владимира Путина. Он подчеркивает, что он его солдат. Кадыров спикер определенной группы людей. Неслучайно, что тот же Евгений Пригожин высказывается одобрительно отзывается о высказываниях Кадырова. Понятно, что Кадыров находится в числе критиков Минобороны, так как он активный участник событий, а также чеченские вооруженные формирования принимают участие в специальной военной операции. На мой взгляд, Кадыров чувствует ослабление позиций Шойгу, ну и есть те, кто считает, что затянутость спецоперации объясняется нерешительностью действий и недостаточной жесткостью. Чтобы оправдать пролитую кровь, нужно пролить еще больше крови, и принудим Украину к миру на наших условиях. Понятно, что такая позиция может импонировать президенту».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил у себя в ТГ-канале, что боевые действия уже проходят на российской территории, при этом противник использует любую возможность, чтобы ударить по мирным гражданам и социальным объектам, расположенным на территории РФ.