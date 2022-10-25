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Президент Израиля Герцог намерен обсудить с Байденом «иранскую угрозу»

, 09:26

Президент Израиля Герцог намерен обсудить с Байденом «иранскую угрозу»
Ицхак Герцог, Moritz Frankenberg/dpa

Президент Израиля Ицхак Герцог намерен обсудить с Джо Байденом «иранскую угрозу». Об этом израильский лидер заявил перед вылетом в Вашингтон.

«В ходе моих запланированных встреч с президентом Байденом … я намерен обсудить важные события в нашем регионе», - передает слова Герцога его канцелярия.

Президент Израиля подчеркнул, что «прежде всего» обсуждения требует «иранская угроза». По его словам, она дестабилизирует «не только Ближний Восток, но и весь мир».

Ранее сообщалось о том, что Европарламент обеспокоен сотрудничеством Ирана и РФ.

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