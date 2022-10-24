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Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что ведомство сохраняет линии связи с МО РФ открытыми

, 19:33 Источник: РИА "Новости"

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что ведомство сохраняет линии связи с МО РФ открытыми
эмблема Пентагона, Zhang Jun/Xinhua

Высокопоставленный представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки вечером в понедельник, 24 октября сообщил, что линии связи с Российской Федерацией сейчас остаются открытыми.

Чиновник в рамках брифинга ранее сегодня заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин готов провести столько разговоров не только с представителями России, но и с партнерами Соединенных Штатов Америки, сколько потребуется.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, ведомство намерено поддерживать линии связи открытыми.

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