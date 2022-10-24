Владимир Зеленский назначил главой Киевской военной администрации Сергея Попко

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24 октября 2022, 17:47 Источник: РИА "Новости"

Киев, https://unsplash.com/photos/-hZvVWVhk3g

В понедельник, 24 октября, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации. Уточняется, что им стал генерал-полковник Сергей Попко.

Владимир Зеленский ранее сегодня подписал указ о назначении Сергея Попко главой Киевской городской военной администрации. Он заменил на вышеуказанном посту Николая Жирнова.

Президент Украины выразил уверенность в том, что боевой опыт Сергея Попко будет помогать укреплению обороны и безопасности столицы страны.