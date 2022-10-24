Владимир Зеленский назначил главой Киевской военной администрации Сергея Попко

В понедельник, 24 октября, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации. Уточняется, что им стал генерал-полковник Сергей Попко.
Владимир Зеленский ранее сегодня подписал указ о назначении Сергея Попко главой Киевской городской военной администрации. Он заменил на вышеуказанном посту Николая Жирнова.
Президент Украины выразил уверенность в том, что боевой опыт Сергея Попко будет помогать укреплению обороны и безопасности столицы страны.