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Аргументы Недели Политика 13+

Владимир Зеленский назначил главой Киевской военной администрации Сергея Попко

, 17:47 Источник: РИА "Новости"

Владимир Зеленский назначил главой Киевской военной администрации Сергея Попко
Киев, https://unsplash.com/photos/-hZvVWVhk3g

В понедельник, 24 октября, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации. Уточняется, что им стал генерал-полковник Сергей Попко.

Владимир Зеленский ранее сегодня подписал указ о назначении Сергея Попко главой Киевской городской военной администрации. Он заменил на вышеуказанном посту Николая Жирнова.

Президент Украины выразил уверенность в том, что боевой опыт Сергея Попко будет помогать укреплению обороны и безопасности столицы страны.

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