Военный эксперт Сивков: «В случае применения «грязной бомбы» Западу будет безразлично население Украины»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 октября 2022, 14:37 Антон Николаев

Константин Сивков считает, что возможное применение бомбы лишь оправдает вмешательство Запада в украинский конфликт. Таким мнением эксперт поделился с изданием «Аргументы недели».

«Никакого оперативного и военного значения «грязная бомба» не имеет. Она применяется для того, чтобы оправдать вмешательство Запада в военный конфликт на Украине. Украине нужно организовать провокацию на Западе, где они могли бы сымитировать ядерный взрыв с большой массой радиоактивных осадков, которые будут на Украине и в Европе, либо сымитировать удар России по АЭС, который приведет к катастрофе, напоминающую Чернобыль. Первый вариант - делается мощный заряд, который образует облако, напоминающее ядерный взрыв, после чего Россия обвиняется в том, что она нанесла ядерный удар. Второй вариант - это организуется взрыв по типу Чернобыля, после чего на Россию будет возложена вина в том, что она нанесла удар. Западу украинские территории и население глубоко безразличны. Западу нужно взять под контроль Россию и направить против Китая».

Накануне «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах, в том числе на Украине, сообщило о подготовке Киевом провокации с «подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса» на территории Украины.