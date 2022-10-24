Британовед Годованюк: «Консервативная партия сломала много копий, чтобы убрать Бориса Джонсона»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 октября 2022, 12:30 Антон Николаев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, MFA Russia Press Service/ globallookpress.com

Кира Годованюк считает, что выборы на должность премьер-министра Великобритании могут пройти на безальтернативной основе. Такое мнение эксперт высказала изданию «Аргументы недели».

«Борис Джонсон отказался от участия в выборах не потому, что он осознал сложность. Он просто не набирал необходимые 100 номинаций, и для того, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, он взвесил все за и против. Он не набирал голоса, необходимые для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру и побороться за должность премьер-министра. Третий кандидат, Пенни Мордонт, также не набрала необходимых 100 номинаций. Сейчас мы имеем единственного претендента, Риши Сунака. Процедура выборов упрощается до безальтернативных выборов, а значит Сунак автоматом становится премьер-министром. Отмечу, что Консервативная партия была и остается расколотой: у Джонсона сохраняется поддержка в партийных кругах, но верхушка партии очень много сломала копий для того, чтобы заставить Джонсона уйти. На выборах Консервативной партии у него, конечно, не было никаких шансов набрать необходимое количество голосов».

Ранее в МИД Великобритании заявили, что британский кабмин должен возглавить бывший министр финансов Риши Сунак.