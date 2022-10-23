Сенатор Бондарев считает, что в случае победы республиканцев на выборах в США, Украина может лишиться военной помощи

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23 октября 2022, 22:35 Источник: ПолитЭксперт

Сенатор Виктор Бондарев, Federation Council of Russia/globallook.com

В случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс США Киев может лишиться военной помощи. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Как считает сенатор, демократы допускают такую возможность, поэтому форсируют сейчас принятие закона об очередном транше военной помощи Украине. Но это, по его словам, только «агония уходящих демократов».

«В случае, если на выборах в обе палаты победят республиканцы, велика вероятность того, что Киеву будет перекрыт один из главных каналов иностранной военной помощи», — спрогнозировал Бондарев.

Выборы в Палату представителей США пройдут 8 ноября.