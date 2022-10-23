Читатели Daily Mail - на заявление экс-премьера Трасс: «Она должна повесить голову от стыда»

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23 октября 2022, 15:26 Источник: РИА Новости

Читатели британской газеты Daily Mail шокированы высказываниями экс-премьера Лиз Трасс, откровенно назвавшей свой план бюджета «колоссальной лажей» и «по крайней мере, я побыла премьер-министром».



Издание напечатало подробности, приведшие к отставке Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании и о ее словах и реакции на это.



Как сообщает издание со ссылкой на источники в госструктурах, грубейшей ошибкой кабмина стал план бюджета, который теперь даже сама Лиз Трасс в частном порядке называет «колоссальной лажей».



«Бывший советник Трасс Джейсон Стайн обвинил «запутанную систему подчинения» в величайшей ошибке кабмина — мини-бюджете, который даже премьер-министр теперь в частном порядке называет «колоссальной лажей», — пишет издание.

«Другой источник также утверждает, что бывший казначей и секретарь кабмина Саймон Кейс был обеспокоен моральным состоянием Трасс, говоря коллегам, что «хотя все премьер-министры в конце концов становятся одинокими на своем посту, с Лиз это произошло с огромной скоростью», — сообщает Daily Mail.

«Сотрудники Даунинг-стрит плакали, пока Трасс готовилась к отставке, но она успокоила их: «Не волнуйтесь, я рада, что все закончилось», а затем добавила: «По крайней мере, я побыла премьер-министром», — СМИ приводят слова Трасс.

Правительственный кризис в Великобритании, хаос, борьба за власть в правящей партии тори, за последние шесть лет ничто, включая правление Бориса Джонсона и Терезы Мэй, не может сравниться с правлением Лиз Трасс, которая ранее заявила о своей отставке, пробыв на посту 44 дня и став премьер-министром с самым коротким сроком пребывания в этой должности за всю историю Великобритании.



Читатели газеты Daily Mail отметили в своих комментариях:



« — Аааах, «по крайней мере, я была премьер-министром», мир буквально сгорает дотла, но все хорошо, потому что Лиз пожила своей фантазией в течение пяти минут!» — высказал мнение читатель с ником Forealz.



« — Какой она ужасный человек. Разве она не понимает или даже не признает, что она сделала с тысячами семей здесь, в Великобритании, своим детским подходом? Что она сделала с экономикой? Она высокомерна или просто невежественна? То, что она сделала, будет продолжаться месяцы, если не годы. Нет никакого решения для беспорядка, который она создала», — написал ConsistentLiar.



« — Один только этот комментарий определяет проблему Трасс. Лидерство заключается не в том, чтобы поставить галочки и получить сертификат», — считает reeeaally.



« — Какое эго. Она должна повесить голову от стыда. Она была премьер-министром только по названию, и при этом исключительно плохим — хотя, к счастью, на короткое время. Если бы у нее была хоть капля порядочности в отношении всего того вреда, который она нанесла, она бы уволилась с поста члена парламента и позаботилась о том, чтобы мы больше никогда о ней не слышали», — написал Tom2133.



