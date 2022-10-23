В Норвегии рады продлению санкций в отношении российских лыжников

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23 октября 2022, 13:40 Источник: Лента.ру

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дирхауг прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда продлить отстранение российских спортсменов. Ее слова приводит VG.

Она заявила, что пролонгация санкций ее обрадовали.

«Я не слишком удивлена, но очень хорошо, что это то же самое решение, что и было раньше», — цитирует VG.

Туве Мо Дирхауг ранее заявляла о том, что норвежцы готовы бойкотировать те соревнования, на которые будут допущены FIS спортсмены из России и Белоруссии.

22 сентября FIS отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на новый сезон 2022/2023.



28 февраля 2022 года Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.



«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — говорилось в заявлении МОК.