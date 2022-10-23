МО РФ опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 в зоне проведения спецоперации

Министерство обороны Российской Федерации утром в воскресенье, 23 октября, опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
В оборонном ведомстве отметили, что в результате боевого применения российских авиационных средств поражения были ликвидированы замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника Вооруженных сил Украины.
Под видеозаписью отмечается, что демонстрируются кадры нанесения ракетных авиационных ударов экипажами штурмовой авиации по украинским войскам в рамках СВО.