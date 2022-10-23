Депутат Чепа считает, что Китай и Россия сохранят партнерские отношения

Пекин и Москва продолжат развитие партнерства после переизбрании Си Цзиньпина. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом сообщает RT.
Политик отметил, что дружественный курс Китая по отношению к России будет сохранен. Переизбрание Си Цзиньпина генеральным секретарём ЦК КПК на третий срок не ухудшит диалог между государствами, а, напротив, продолжит их партнерские процессы.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии также рассчитывает на поддержание дружбы с Китаем.
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