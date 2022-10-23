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Представительство ДНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли Энергодар

, 09:27 Источник: РИА Новости

Украинские войска утром обстреляли Энергодар. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга в своём Telegram-канале.

В результате обстрела пострадал гражданский объект, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

«Воскресное утро началось с обстрела Энергодара. Пострадал гражданский объект. Украинские нацисты в очередной раз показали свое истинное лицо, обстреляв гражданский объект. Жертв нет, и это самое главное», - сообщил Александр Волга.

Глава администрации города попросил жителей города проявлять бдительность и не отправлять фото и видеосъемки города в сомнительные Telegram-каналы и чаты.

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