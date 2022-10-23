Представительство ДНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра 155-мм

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23 октября 2022, 09:39 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства.



В 07:31 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по Петровскому району Донецка, выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров, огонь велся с территории населенного пункта Красногоровка.



В 07:43 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибра 155 миллиметров, артобстрел велся с территории населенного пункта Нетайлово.



В 06:34 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Минеральное, обстрел велся со стороны населенного пункта Орловка, ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».





