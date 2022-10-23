Рамзан Кадыров: К акции «Твори добро с Айшат Кадыровой» в освобожденном Энергодаре присоединились бойцы ОМОНа «Ахмат»

Аргументы Недели → Политика 13+

23 октября 2022, 11:50 Источник: «Грозный-информ» Информационное агентство Чеченской Республики

Бойцы из Чеченской Республики под руководством командира отряда ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзора Бисаева присоединились к благотворительной акции «Твори добро с Айшат Кадыровой». Они закупили на свои денежные средства гуманитарную помощь и передали нуждающимся жителям города Энергодара Запорожской области. Об этом написал Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

Глава Чечни искреннюю поблагодарил весь личный состав ОМОНа «Ахмат» за благородный поступок и такую очень нужную местным жителям помощь.



«Хочу особо подчеркнуть, что бойцы сами захотели стать участниками данной акции и на свои денежные средства приобрели внушительный груз продовольствия, многофункциональные инвалидные коляски и многое другое. Все это было роздано запорожцам воинами из Чеченской Республики, которые своим великодушным поступком еще раз доказали, что успевают не только сражаться на передовых, но и решать социальные вопросы», - написал Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров отметил, что на участках, курируемых чеченскими силовиками в зоне СВО, налаживается жизнь, этого так долго ждали мирные жители, теперь они обеспечены едой и водой, чеченские бойцы контролируют участок, совершают плановые обходы, проявляя к местным жителям сострадание и заботу, воины гарантируют и обеспечивают всю надлежащую помощь в случае необходимости или непредвиденных ситуаций.

«Чеченцы, как народ, переживший две кровопролитные войны, не понаслышке знают о тяжких процессах на пути к возвращению к мирной жизни. В свое время нам пришлось приложить немало усилий, чтобы выйти из сложившейся ситуации. И сегодня мы безмерно рады, что можем помогать другим, кто испытывает те же проблемы.



Я выражаю искреннюю благодарность дорогому брату Анзору Бисаеву и всему личному составу ОМОНа «Ахмат» за такой своевременный и значимый подарок! Уверен, пока такие защитники охраняют покой граждан, им не страшны никакие невзгоды», - написал Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.





