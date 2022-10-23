Представительство ДНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли Минеральное из реактивных «Град»

Украинские войска нанесли по Минеральному удар из РСЗО «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
В 06:34 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Минеральное, обстрел велся со стороны населенного пункта Орловка, ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».
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