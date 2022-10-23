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ВСУ выпустили по поселку городского типа Новоайдар в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS

, 07:04 Источник: Telegram

ВСУ выпустили по поселку городского типа Новоайдар в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS
ракета HIMARS, Cover Images/Keystone Press Agency

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по пгт Новоайдар.

Отмечается, что в 2.50 со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел населенного пункта Новоайдар с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS. Выпущены были шесть ракет.

Информация о пострадавших и повреждениях в результате случившегося в поселке городского типа в настоящий момент уточняется.

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