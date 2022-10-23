Алексей Пушков: Макрон должен бы быть в курсе «искренности» трансатлантической торговли

Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона с обидой на США из-за цен на газ.
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ считает, что никакой искренности в трансатлантической торговле между Европейским Союзом и США не существует и быть не может, Эммануэль Макрон должен бы быть в курсе, его обиды на США просто смешны.
««Искренность в трансатлантической торговле»? Откуда Макрон взял такое?» – написал Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению Сенатора РФ, очевидно, что к Европе «искренне применят меры давления, выдавят ее товары с американских рынков и искренне продадут дорогой американский сжиженный газ».
«Это - да. Но ни о какой подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет. Он должен быть в курсе», - написал Алексей Пушков.
Эммануэль Макрон ранее раскритиковал Вашингтон за двойные стандарты к установлению рыночной цены на газ, с его стоимостью на европейском рынке по сравнению с рынком США, и заявил о намерении обсудить вопрос «об искренности в трансатлантической торговле» в ходе своего визита в Вашингтон в декабре этого года.
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