Адмирал Майк Гилдэй: Эскалация обстановки в районе Тайваня может обостриться до конца года

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23 октября 2022, 08:35 Источник: РИА Новости

Эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти до конца 2022 года, ВМС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе «должны быть готовы к бою». Заявление начальника штаба ВМС США Майка Гилдэй цитирует еженедельник Defense News.



Свое заявление адмирал Майк Гилдэй сделал на заседании Атлантического совета, комментируя возможные сроки эскалации обстановки в районе Тайваня.

«За последние 20 лет мы видели, что они (власти Китая) выполняли каждое свое обещание раньше, чем обещали его выполнить... Когда мы говорим о временном интервале до 2027 года, по-моему, он должен быть до (конца - ред.) 2022 или потенциально 2023 года, я не могу это исключить», - заявил Майк Гилдэй.



Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. МИД Китайской Народной Республики выразил решительный протест и осудил визит Нэнси Пелоси, заявляя, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая.











