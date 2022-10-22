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Захарова заявила, что Евросоюз не демонстрирует готовности к мирному разрешению украинского конфликта

, 22:13 Источник: ТАСС

Захарова заявила, что Евросоюз не демонстрирует готовности к мирному разрешению украинского конфликта
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Европейский союз, продолжая накачивать Киев оружием, способствует затягиванию боевых действий в Украине и никак не демонстрирует готовности к дипломатическому урегулированию конфликта. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решения, принятые на заседании Совета ЕС.

В комментарии, размещенном на официальном сайте ведомства, Захарова назвала эти решения конфронтационными.

«Видим, что в ЕС не демонстрируют готовности к мирному разрешению конфликта. Напротив, продолжают бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий. На это, в том числе направлены решения о дополнительном (еще на €500 млн) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины» - говорится в комментарии.

Дипломат также указала, что Евросоюз, оснащая Киев оружием и тренируя украинских военных, должен разделить ответственность Украины за военные преступления. 

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