Шольц заявил, что Германия скорее всего переживет зиму без российского газа, но могут возникнуть «внешние обстоятельства»

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22 октября 2022, 21:07 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, Peter Kneffel/dpagloballook.com

Германия, по прогнозам властей ФРГ, переживет предстоящую зиму без российского газа, но могут возникнуть «внешние обстоятельства», на которые они не смогут повлиять. Об этом заявил в субботу немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью изданию Welt am Sonntag.

«Судя по всему тому, что на сегодняшний день нам известно, мы переживем зиму. Но есть также внешние обстоятельства, на которые мы не можем оказать влияния», - сказал германский лидер.

В беседе с журналистами газеты, Шольц еще раз повторил тезис о том, что Германия обрела независимость от российского газа и может теперь ввозить голубое топливо из Франции. При этом он добавил, что будущее Германии «не за природным газом».