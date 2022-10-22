Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

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22 октября 2022, 19:25 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства.



В 16:45 субботы зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Горловка (Калининский и Никитовский районы), обстрел велся со стороны населенного пункта Дзержинск, ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров.



В 16:57 украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров, ВСУ вели огонь с территории населенного пункта Орловка.





