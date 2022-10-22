Первые жилищные сертификаты вручили жителям Херсонской области

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22 октября 2022, 18:27 Источник: РИА Новости

Первые жилищные сертификаты жителям Херсонской области вручили в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.



«В Краснодарском крае началась выдача жилищных сертификатов гражданам Российской Федерации, которые были вынуждены покинуть город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Это первые в России сертификаты, выданные по таким основаниям», - говорится в сообщении.



Сертификаты получили многодетные матери Дёмина Мария и Ирина Качур.



Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин ранее заявил о том, что всем жителям Херсонской области, желающим переехать в другие регионы России, будут выдавать жилищные сертификаты.



