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Аргументы Недели Политика 13+

Первые жилищные сертификаты вручили жителям Херсонской области

, 18:27 Источник: РИА Новости

Первые жилищные сертификаты жителям Херсонской области вручили в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В Краснодарском крае началась выдача жилищных сертификатов гражданам Российской Федерации, которые были вынуждены покинуть город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Это первые в России сертификаты, выданные по таким основаниям», - говорится в сообщении.

Сертификаты получили многодетные матери Дёмина Мария и Ирина Качур.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин ранее заявил о том, что всем жителям Херсонской области, желающим переехать в другие регионы России, будут выдавать жилищные сертификаты.

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