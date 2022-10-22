В Германии проходят митинги на фоне роста цен на энергоносители

В Берлине, Дрездене, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте в субботу прошли митинги, общее количество зарегистрированных участников составило около 20.000 человек. Об этом сообщает немецкий новостной портал rbb24.
В Берлине собрались около 1800 демонстрантов, они прошли мирным маршем по правительственному кварталу с плакатами с требованиями большей социальной справедливости на фоне энергетического кризиса.
Участники акции требуют от правительства замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство, льгот для людей с низкими доходами, расширения использования возобновляемых источников энергии для независимости от ископаемых видов топлива, таких как нефть, газ, уголь.
Отмечается, что к демонстрациям призвал альянс Solidarischer Herbst, организаторами митингов выступили объединение профсоюзов, социальных и экологических организаций, том числе Verdi, BUND, Greenpeace и Paritätische Gesamtverband.
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