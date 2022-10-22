Агентство Анадолу: делегация Финляндии прибудет в Анкару для обсуждения вопроса членства в НАТО

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22 октября 2022, 13:36 Источник: РИА Новости

Делегация министерства юстиции Финляндии прибудет в Турцию для обсуждения вопроса членства страны в НАТО. Об этом передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Прибытие финской делегации в Анкару намечено на 25 октября.



«Делегация министерства юстиции Финляндии посетит Турцию с целью обсуждения вопросов экстрадиции лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам, в том числе организациям Фетуллаха Гюлена (FETÖ, запрещена в Турции) и Рабочая партия Курдистана (РПК, запрещена в Турции)», - передает агентство.



Анкара не считала позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО и заблокировала начало процесса рассмотрения заявок этих стран по вступлению в Североатлантический Альянс, официально переданных 18 мая генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.



«Мы не можем сказать «да» присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции», — заявил президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган, что Анкара продолжит придерживаться принципиальной позиции и не даст своего согласия на вступление этих скандинавских стран в НАТО до тех пор, пока Финляндия и Швеция не выполнят взятые ранее обязательства.



Но позднее, 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, Финляндия и Швеция согласились сотрудничать с Турцией по обеспечению ее безопасности, меморандум снял все озабоченности турецкой стороны и Турция сняла свои возражения по поводу вступления этих стран в НАТО.



На 6 октября, 28 государств из 30 уже приняли положительное решение о приеме Финляндии и Швеции в НАТО, кроме Турции и Венгрии.



«Запланированы переговоры с турецкой делегацией во главе с руководителем отдела минюста по иностранным делам и делам ЕС Касымом Чичеком. Как ожидается, турецкая сторона вновь озвучит требование о выдаче террористов FETÖ и PПK. Делегация Турции проинформирует финских коллег на основе фактов о преступлениях террористов», - уточняет информационное агентство.





