Глава администрации Новая Каховка Леонтьев: из Каховского водохранилища увеличен объем сброс воды

Из Каховского водохранилища увеличили объем сброса воды. Об этом сообщил глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев.
Глава администрации отметил, что Каховская ГЭС и ее гидротехнические сооружения строились в СССР с большим рассчитанным запасом прочности, но необходимо быть готовыми к возможным сложностям, поэтому вниз по течению Днепра увеличен объём сброса воды из Каховского водохранилища, «паники никакой нет, мы спокойны, готовы к любому развитию событий», ГЭС продолжает работать.
«ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все шандоры (затворы), происходит предварительный сброс воды сейчас», — заявил Владимир Леонтьев в эфире «Соловьев Live».
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