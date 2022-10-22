Глава администрации Новая Каховка Леонтьев: из Каховского водохранилища увеличен объем сброс воды

Аргументы Недели → Политика 13+

22 октября 2022, 12:56 Источник: РИА Новости

Из Каховского водохранилища увеличили объем сброса воды. Об этом сообщил глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев.



Глава администрации отметил, что Каховская ГЭС и ее гидротехнические сооружения строились в СССР с большим рассчитанным запасом прочности, но необходимо быть готовыми к возможным сложностям, поэтому вниз по течению Днепра увеличен объём сброса воды из Каховского водохранилища, «паники никакой нет, мы спокойны, готовы к любому развитию событий», ГЭС продолжает работать.



«ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все шандоры (затворы), происходит предварительный сброс воды сейчас», — заявил Владимир Леонтьев в эфире «Соловьев Live».







