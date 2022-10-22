Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Десантники ВДВ России уничтожили батальон ВСУ, укомплектованный танками НАТО из Македонии и Словении

, 05:49 Источник: РИА Новости

Десантники Воздушно-десантных войск Российской Федерации уничтожили механизированный батальон украинских войск, который был укомплектован танками НАТО, поставленных Украине Македонией и Словенией.

На криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Механизированный батальон был вооружен танками Т-72, поставляемых Киеву НАТО.

РИА Новости располагают видеосъемкой досмотра уничтоженных МТЛБ и БРДМ ВСУ.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей