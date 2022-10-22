Десантники Воздушно-десантных войск Российской Федерации уничтожили механизированный батальон украинских войск, который был укомплектован танками НАТО, поставленных Украине Македонией и Словенией.
На криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Механизированный батальон был вооружен танками Т-72, поставляемых Киеву НАТО.
РИА Новости располагают видеосъемкой досмотра уничтоженных МТЛБ и БРДМ ВСУ.
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Десантники ВДВ России уничтожили батальон ВСУ, укомплектованный танками НАТО из Македонии и Словении
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