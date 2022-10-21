В ООН осудили слова главы СНБО Данилова о том, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины

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21 октября 2022, 23:01 Источник: РИА Новости

Алексей Данилов. Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/globallook.com

В ООН прокомментировали слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что подобные высказывания не приносят пользы.

«С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, не приносит пользы. Действия имеют значение, и слова имеют значение», — сказал Дюжаррик.

Глава СНБО Данилов в пятницу заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины, поскольку является «элементом враждебной пропаганды».

«Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке», – сказал он.