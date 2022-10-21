На базе БРИКС может быть создана новая Зона свободной торговли. Об этом заявил программный директор клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик в Москве на круглом столе «Основные направления расширения БРИКС и ШОС: каковы перспективы?».
«На фоне тех успешных шагов, которые были предприняты Китаем по развитию БРИКС, имеет смысл, наверное, говорить о более амбициозных задачах на долгосрочную перспективу», – указал он, назвав одной из таких задач создание зоны свободной торговли для всего Глобального Юга на базе БРИКС+. Он добавил, что для развития сопряжения между ШОС и БРИКС или БРИКС+ Шанхайская организация сотрудничества должна сдвинуться в сторону большей экономической ориентированности. По мнению Лисоволика, возможным шагом может стать создание банка развития ШОС или даже нескольких институтов с такими задачами.
Набирающий силу формат "БРИКС плюс", по его мнению, должен будет поспособствовать увеличению экономических контактов между странами.
По словам генерального секретаря CITIC-фонда по изучению реформ и развития Китая Ван Сянсюэя, одной из составных частей создания данного объединения должно стать сопряжение сценариев развития ШОС и БРИКС, которое даст возможность развития государств и взаимного усиления интеграционных объединений.
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Усилить эффект от создания данного механизма, по мнению эксперта, может присоединение Ирана к организации.
Данное присоединение, по его мнению, может сделать очень многое для объединения Ирана, Китая и России для поддержания стабильности на континенте.
"Мы сегодня делаем всё для создания надежной цепочки поставок для стран ШОС. И при гарантиях безопасности мы осуществляем более углубленное экономическое сотрудничество", - добавил эксперт.
Но при этом, добавил он, необходимо учитывать то, что развитие не может противоречить безопасности.
Еще одной важной темой поддержания экономического благополучия государств континента, по мнению декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилла Бабаева, могут стать платежи в национальных валютах, которые, в свою очередь, могут помочь уходу государств от доллара.
Г-н Бабаев также считает, что очень важно обращать внимание на организацию свободного экономического и транспортного пространства, на организацию свободного перемещения людей, грузов и технологий.
"Если в течение года-двух-трех инфраструктура не будет создана, то мы потеряем шанс сделать из ШОС и БРИКС фундамент новой экономической системы.
Уже сейчас есть сферы, в которых ШОС и БРИКС показали свою жизнеспособность, в том числе относительно решения практических задач. Если сумеем выстроить на евразийском пространстве свою интеграцию, то и Африка, и страны Латинской Америки будут готовы присоединиться к нашим интеграционным механизмам. Сегодня обостряется борьба между коллективным Западом и организациями, в которые входит Россия и Китай, за регион Южной и Юго-Восточной Азии, и мы не можем в этой борьбе проиграть.
Нам сегодня необходимо сделать так, чтобы институты развития учитывали интересы стран этих регионов", - также отметил Кирилл Бабаев.
Кроме того, по его мнению, необходимо, чтобы в рамках ШОС и БРИКС стало возможным выстраивание групп взаимодействия по решению недоговоренностей, которые существуют на двустороннем формате, так как некоторые двусторонние проблемы очень сильно тормозят взаимодействие - такое, к примеру, наблюдается с противоречиями между Индией и Китаем, даже несмотря на то, что эти противоречия - исторические.
Кирилл Бабаев также считает, что и ШОС, и БРИКС отражают надежду части государств мира на создание свободной от давления со стороны западных структур системы инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества как в области безопасности, так и в области экономики. При этом, по его мнению, пока уровень интеграции в обеих структурах слишком низок, но их расширение демонстрирует, что многие страны продолжают надеяться на возникновение реальных параллельных моделей развития. Он полагает, что сейчас, благодаря геополитической ситуации, ШОС и БРИКС могли бы стать хабом для формирования новых структур, которые обеспечат миру следующий цикл стабильного, безопасного и мирного развития, однако важно не упустить этот исторический шанс.