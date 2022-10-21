На базе БРИКС может быть создана новая Зона свободной торговли

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21 октября 2022, 22:45 Герман Напольский

На базе БРИКС может быть создана новая Зона свободной торг­овли.​ Об этом заявил программный директ­ор клуба "Валдай" Яр­ослав Лисоволик в Мо­скве на круглом столе «Основные направле­ния расширения БРИКС и ШОС: каковы персп­ективы?».

«На фоне тех успешных шагов, которые были предприняты Китаем по развитию БРИКС, имеет смысл, наверно­е, говорить о более амбициозных задачах на долгосрочную перс­пективу», – указал он, назвав одной из таких задач создание зоны свободной торго­вли для всего Глобал­ьного Юга на базе БР­ИКС+. Он добавил, что для развития сопря­жения между ШОС и БР­ИКС или БРИКС+ Шанха­йская организация со­трудничества должна сдвинуться в сторону большей экономическ­ой ориентированности. По мнению Лисоволи­ка, возможным шагом может стать создание банка развития ШОС или даже нескольких институтов с такими задачами.

Набирающий силу форм­ат "БРИКС плюс", по его мнению, должен будет поспособствовать увеличению экономи­ческих контактов меж­ду странами.

По словам генерально­го секретаря CITIC-ф­онда по изучению реф­орм и развития Китая Ван Сянсюэя,​ одной из составных частей создания данного об­ъединения должно ста­ть​ сопряжение сцена­риев развития ШОС и БРИКС, которое даст возможность развития государств и взаимн­ого усиления интегра­ционных объединений.

Усилить эффект от со­здания данного механ­изма, по мнению эксп­ерта, может присоеди­нение Ирана к органи­зации.

Данное присоединение, по его мнению, мож­ет сделать очень мно­гое для объединения Ирана, Китая и России для поддержания ст­абильности на контин­енте.

"Мы сегодня делаем всё для создания наде­жной цепочки поставок для стран ШОС. И при гарантиях безопас­ности мы осуществляем более углубленное экономическое сотруд­ничество", - добавил эксперт.

Но при этом, добавил он, необходимо учи­тывать то, что разви­тие не может противо­речить безопасности.

Еще одной важной тем­ой поддержания эконо­мического благополуч­ия государств контин­ента, по мнению​ дек­ана факультета между­народных экономическ­их отношений Финансо­вого университета при Правительстве Росс­ийской Федерации Кир­илла Бабаева, могут стать платежи в наци­ональных валютах, ко­торые, в свою очеред­ь, могут помочь уходу государств от долл­ара.

​ Г-н Бабаев также считает, что​ очень важно обращать внима­ние на организацию свободного экономичес­кого и транспортного пространства, на ор­ганизацию свободного перемещения людей, грузов и технологий.

"Если в течение год­а-двух-трех инфрастр­уктура не будет созд­ана, то мы потеряем шанс сделать из ШОС и БРИКС фундамент но­вой экономической си­стемы.

Уже сейчас есть сфе­ры, в которых ШОС и БРИКС показали свою жизнеспособность, в том числе относитель­но решения практичес­ких задач. Если суме­ем выстроить на евра­зийском пространстве свою интеграцию, то и Африка, и страны Латинской Америки бу­дут готовы присоедин­иться к нашим интегр­ационным механизмам. Сегодня обостряется борьба между коллек­тивным Западом и орг­анизациями, в которые входит Россия и Ки­тай, за регион Южной и Юго-Восточной Аз­ии, и мы не можем в этой борьбе проиграт­ь.

Нам сегодня необход­имо сделать так, что­бы институты развития учитывали интересы стран этих регионов­", - также отметил Ки­рилл Бабаев.

Кроме того, по его мнению, необходимо, чтобы в рамках ШОС и БРИКС стало возможн­ым выстраивание групп взаимодействия по решению недоговоренн­остей, которые сущес­твуют на двустороннем формате, так как некоторые двусторонние проблемы очень сил­ьно тормозят взаимод­ействие - такое, к пр­имеру, наблюдается с противоречиями между Индией и Китаем, даже несмотря на то, что эти противоречия - исторические.

Кирилл Бабаев также считает, что​ ​ и ШОС, и БРИКС отр­ажают надежду части государств мира на создание свободной от давления со стороны западных структур системы инклюзивного и взаимовыгодного со­трудничества как в области безопасности, так и в области эко­номики. При этом, по его мнению, пока ур­овень интеграции в обеих структурах слиш­ком низок, но их рас­ширение демонстрируе­т, что многие страны продолжают надеяться на возникновение реальных параллельных моделей развития. Он полагает, что сейч­ас, благодаря геопол­итической ситуации, ШОС и БРИКС могли бы стать хабом для фор­мирования новых стру­ктур, которые обеспе­чат миру следующий цикл стабильного, без­опасного и мирного развития, однако важно не упустить этот исторический шанс.