Эксперт: Расширение ШОС открывает новую эпоху для ведущих континентальных держав

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21 октября 2022, 22:27 Герман Напольский

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Расширение Шанхайской организации сотрудничества, которое стало особенно очевидным в последнее время, открывает новую эпоху ведущих континентальных держав. Об этом заявил исполнительный директор Центра стратегического взаимодействия Китая и России при CITIC-фонде по изучению реформ и развития Китая Ван Сяоцюань в Москве на круглом столе «Основные направления расширения БРИКС и ШОС: каковы перспективы?», организованном Международным дискуссионным клубом "Валдай".

По его мнению, серьезный шаг для этого был сделан на недавнем Саммите в Самарканде, в рамках которого было принято решение о присоединении к организации Ирана и Белоруссии. После этого, как ожидается, организация охватит большинство территорий Евразии и множество иных.

"Страны ШОС главным образом континентальные державы, и благодаря ШОС данные державы находят свое место в мире.

На фоне того, как США осуществляют индотихоокеанскую стратегию, расширение ШОС представляется очень важным для поддержания стабильности в мире. На евразийском континенте ШОС уже сейчас, к слову сказать, стала наиболее влиятельной платформой

Американский миропорядок строился на однополярности, но сейчас эти правила удается изменить. ШОС выступает за экономическую многосторонность. Это представляет общие интересы наших стран, ШОС придерживается принципа равенства, инклюзивности, справедливости. И это позволяет нам решить вопросы, связанные с дисбалансами, с несправедливостью", - добавил Ван Сяоцюань.

Китай и Россия, по его словам, являются лидерами ключевой континентальной мощи.

"Процесс интеграции на евразийском континенте будет ускоряться. Здесь будет создан новый справедливый порядок, в этом году настало время новой континентальной мощи", - также отметил эксперт.

В свою очередь,​ посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС​ Павел Князев отметил, что в этом году наметился очень серьезный шаг в развитии Организации.

"Как ШОС, так и БРИКС являются платформами, которые основаны на равноправном инклюзивном сотрудничестве. Главный принцип БРИКС - консенсус, который обозначает учет мнения и озабоченностей всех сторон. И вот это равноправное сотрудничество без навязывания кому бы то ни было моделей является важным для всех", - добавил Павел Князев.

Интерес к укреплению взаимодействия стран ШОС с БРИКС ярко проявился в том, что очень многие страны официально объявили о желании вступить в организацию.

"Но в то же время, многие вопросы в ШОС четко прописаны, в БРИКС они более гибкие. БРИКС официально - это не организация, а объединение. Сейчас запускается проработка вопросов модальностей расширения и приема новых членов в БРИКС. Но как бы там ни было, и ШОС, и БРИКС дает простор для развития государств, не имеющих выхода к морю", - добавил эксперт.