Блинкен сообщил о своем разговоре с Лавровым по «ряду специфических вопросов»

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21 октября 2022, 22:14 Источник: РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: S. Barros/globallook.com

США на разных уровнях ведут диалог с Москвой, когда возникает потребность донести что-либо до российской стороны. Об этом сообщил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна.

В частности, Блинкен упомянул свою недавнюю беседу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По его выражению, она касалась «ряда специфических вопросов, представляющих интерес для безопасности [США]».

«Другие коллеги, включая министра обороны, советника [президента США] по национальной безопасности, проводили контакты со своими партнерами [из России] - и продолжат это делать», - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом он посожалел, что Россия не только не предпринимает никаких усилий по дипломатическому урегулированию украинского конфликта, но, напротив, действует «в противоположном направлении».