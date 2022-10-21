Глава Пентагона Остин позвонил министру обороны Украины, чтобы подтвердить «непоколебимую приверженность» США поддержке Киева

Аргументы Недели → Политика 13+

21 октября 2022, 18:06 Источник: ТАСС

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Chad J. Mcneeley/globallook.com

В пятницу состоялся телефонный разговор министров обороны США Ллойда Остина и Украины Алексея Резникова. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Как говорится в его заявлении по итогам телефонных переговоров, Остин позвонил своему украинскому коллеге, «чтобы подтвердить непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять» действиям России.

Глава Пентагона также заверил Резникова в сохранении поддержки Украины всем международным сообществом.

Ранее сообщалось, что в пятницу состоялся телефонный разговор Ллойда Остина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.