Глава Пентагона Остин позвонил министру обороны Украины, чтобы подтвердить «непоколебимую приверженность» США поддержке Киева

В пятницу состоялся телефонный разговор министров обороны США Ллойда Остина и Украины Алексея Резникова. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Как говорится в его заявлении по итогам телефонных переговоров, Остин позвонил своему украинскому коллеге, «чтобы подтвердить непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять» действиям России.
Глава Пентагона также заверил Резникова в сохранении поддержки Украины всем международным сообществом.
Ранее сообщалось, что в пятницу состоялся телефонный разговор Ллойда Остина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.