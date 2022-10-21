Глава Северной Осетии Меняйло сообщил, что мобильные пункты призыва уберут с КПП на границе

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21 октября 2022, 17:32 Источник: Глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Мобильные пункты призыва уберут с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» на границе с Грузией и Южной Осетией с субботы, 22 октября. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло проинформировал об этом в своем Telegram-канале.

Он дал распоряжение с 22 октября дня убрать с КПП на границе мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель.

По данным Меняйло, в настоящее время поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул, и ситуация стабильная. Как отметил глава Северной Осетии, необходимость в дополнительном упорядочении движения через госграницу отпала.

Меняйло уточнил, что Федеральная пограничная служба обладает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из России, в основном это люди из других регионов страны.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Главы 39 регионов на этой неделе сообщили о завершении проведения мобилизации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 21 октября, заявил, что выводы о ходе частичной мобилизации в стране пока делать рано, поскольку в ряде регионов данный процесс продолжается.