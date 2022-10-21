Политолог Коньков: «В переговорах между Украиной и Россией должна быть не форма, а содержание»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 октября 2022, 15:52 Антон Николаев

Александр Коньков считает, что пока нет определенных тезисов, по которым Москва и Киев могли бы вести переговоры. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Эрдоган пытается мерить маску миротворца и посредника. Последний раунд переговоров российско-украинской делегации имел место в Стамбуле по инициативе Эрдогана. Он всячески позиционировал задачу организовать прямую встречу между президентами Украины и России. Понятно, что это не удается, так как нет субстантивной основы для такой встречи, президентам не о чем договариваться. Эрдоган предложил новый формат, это новация на фоне миротворческих усилий. Мне кажется, что какой бы формат не был предложен, здесь первично должно быть содержание, а не форма. С российской стороны неоднократно заявлялось, что мы не отказываемся от переговоров. Тем не менее, тот факт, что Турция настаивает на переговорах - уже позитивный момент».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.