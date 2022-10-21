Глава МИД Швеции Билльстрем заявил, что для страны членство в НАТО будет центральным в политике безопасности

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21 октября 2022, 17:40 Источник: ТАСС

Тобиас Билльстрем в центре / Wiktor Dabkowski / https://globallookpress.com

Членство Швеции в Североатлантическом альянсе займет центральное место в ее политике безопасности. Об этом заявил во время своего визита в Хельсинки новый глава Министерства иностранных дел королевства Тобиас Билльстрем в рамках совместной конференции с финским коллегой Пеккой Хаависто.

По словам шведского дипломата, членство в НАТО будет играть центральную роль в политике безопасности королевства. Он добавил, что безопасность Финляндии и Швеции находится в тесной связи друг с другом, а процесс подготовки страны к вступлению в состав альянса не будет меняться даже при смене власти.

Новый глава внешнеполитического ведомства Швеции отметил, что внешняя политика страны будет активной в североевропейских и европейских странах, а также Балтии.