Военный эксперт Кнутов: «Взрывать дамбу Каховской ГЭС нет смысла»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 октября 2022, 13:46 Антон Николаев

Юрий Кнутов считает, что возможная подготовка взрыва дамбы Каховской ГЭС лежит в интересах Украины из-за мести. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Возможная подготовка подрыва Каховской ГЭС не отвечает российским интересам. Пострадает наша линия обороны, если начнется активный сброс воды. Пойдет пятиметровая волна, которая смоет многие населенные пункты. Такие действия отвечают интересам Украины, так как это борьба с русскоязычным населением: месть за то, что Херсонская область проголосовала за выход из Украины в состав России. Эта месть также охватывает обстрел Антоновского моста, где погибли журналисты ТК «Таврия», обстрелы жилых домов, поселков. Для Украины сейчас главное - отомстить русскоязычному населению Херсонской области любой ценой».

Ранее «РИА» Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщило, что Киевские власти готовят террористический акт в отношении Каховской ГЭС.