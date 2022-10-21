Политолог Соин: «Приднестровье может остаться без газа»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 октября 2022, 12:38 Антон Николаев

Дмитрий Соин считает, что если Молдавия найдет альтернативных поставщиков сырья и продолжит конфликт с Газпромом, то Приднестровье ждет социальная катастрофа. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Старая схема поставок Газпрома ломается. Молдавия прорабатывает поставки газа через Румынию, и это вполне реально. Газ, конечно, будет чуть дороже, но он будет. В этом случае теряет смысл та газовая труба, которая проходит через Приднестровье. Для Приднестровья это может превратиться в социально-экономическую катастрофу. Это очень серьезная проблема. Газовая труба для Приднестровья - существенная часть бюджетных поступлений. Если Молдавия пойдет на конфликт с Россией в лице Газпрома, найдет альтернативные поставки газа, то Приднестровью может не найтись денег на оплату. Это не фатум, карма, но есть такая угроза».

Ранее парламент Приднестровья утвердил указ президента Вадима Красносельского о введении режима ЧП в экономике из-за дефицита поставок газа.