МИД Ирана призвал граждан страны покинуть Украину

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21 октября 2022, 11:54 Источник: РИА "Новости"

флаг Ирана, https://unsplash.com/photos/YqaprnuJjSM

Утром в пятницу, 21 октября, стало известно, что Министерство иностранных дел Ирана опубликовало на своем сайте призыв к гражданам страны с просьбой как можно скорее покинуть территорию Украины.



Соответствующая информация содержится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 17 октября, в Министерстве иностранных дел Италии напомнили гражданам страны о необходимости покинуть Украину на фоне ударов по Киеву и другим городам. Об этом сообщили сотрудники кризисного центра ведомства.