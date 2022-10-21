МИД Ирана призвал граждан страны покинуть Украину

Утром в пятницу, 21 октября, стало известно, что Министерство иностранных дел Ирана опубликовало на своем сайте призыв к гражданам страны с просьбой как можно скорее покинуть территорию Украины.
Соответствующая информация содержится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 17 октября, в Министерстве иностранных дел Италии напомнили гражданам страны о необходимости покинуть Украину на фоне ударов по Киеву и другим городам. Об этом сообщили сотрудники кризисного центра ведомства.